Edirne'de asayiş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.
Denetimlerde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. ve "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
- Alkollü sürücüye ceza
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün 1,72 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücüye ceza uygulandı.
- Aranan şüpheli yakalandı
Uzunköprü ilçesinde aranması olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'nde "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranan B.İ'yi yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
- Testereyle elini yaralayan işçi hastaneye kaldırıldı
Edirne'de testereyle elini yaralayan işçi hastaneye kaldırıldı
Yeniimaret Mahallesi'ndeki inşatta çalışan H.T. testereyle çalıştığı sırada elini yaraladı.
H.T. çevredekilerin yardımıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.
