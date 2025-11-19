Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 361 gram sentetik uyuşturucu, 25 tabanca mermisi ve şarjör ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.