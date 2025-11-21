Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trafik kazasında hayatını kaybeden gençler için Edirne'de hatıra ormanı oluşturuldu

        Edirne'de, Çanakkale'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (28) anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında hayatını kaybeden gençler için Edirne'de hatıra ormanı oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de, Çanakkale'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (28) anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        "Evrim Oluçay-Atakan Yılmazdere Hatıra Ormanı" için Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen programda aileler, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri bir araya geldi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Oluçay ve Yılmazdere'nin iyi insanlar olmaları nedeniyle bugün kalabalık bir topluluğu bir araya getirdiklerini belirtti.

        Ailelere sabır dileyen Sezer, "Rabb'im onları güzelliklerle buluştursun. Bizim buradan pek yapacak bir şeyimiz yok. Yapılacak şey, adlarını yaşatmak ve dua etmek. Burada da onlar için anlamlı bir hatıra ormanı oluşturuldu. Allah rahmet eylesin, dualarımız onlarla." dedi.

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da böylesi durumlarda söz söylemenin zor olduğunu ifade ederek ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise kaza haberini aldıklarında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek "Doğayı çok seven iki gencimizin hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmak için değil. Yüreği yanan ailelere bir parça umut olsun diye hatıra ormanımızı oluşturduk. Bu iki güzel kardeşimizin adını sonsuza kadar yaşatacağız." diye konuştu.

        Oluçay'ın annesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay, kızının doğayı çok seven bir genç olduğunu anlattı.

        Kızının muhtarlığa her gelişinde "Anne buraya neden ağaç dikmiyorsun?" dediğini aktaran Oluçay, onun ağaç dikilmesini istediği yerde hatıra ormanı oluşturulduğunu belirtti.

        Oluçay, Vali Sezer ve Gencan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer, Milletvekili Yazgan, Başkan Gencan ve katılımcılar fidan dikti.

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında, Oluçay ve Yılmazdere'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti. İki gencin cenazesi Edirne'de toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
        Keşan'da kazada ağır yaralanan motosikletli 9 günlük yaşam mücadelesini kay...
        Keşan'da kazada ağır yaralanan motosikletli 9 günlük yaşam mücadelesini kay...
        Keşan'da çıkan yangında bin saman balyası yandı
        Keşan'da çıkan yangında bin saman balyası yandı
        Edirne'de Ticaret Lisesi mezunları Selimiye'nin gölgesinde buluştu
        Edirne'de Ticaret Lisesi mezunları Selimiye'nin gölgesinde buluştu
        Trakya Üniversitesinde dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi
        Trakya Üniversitesinde dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi
        Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik...
        Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik...