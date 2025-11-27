Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 500'e yakın eserin restorasyonu yapılıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin turizm şehri olma kimliğini güçlendirmek için çok sayıda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 500'e yakın eserin restorasyonu yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin turizm şehri olma kimliğini güçlendirmek için çok sayıda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

        Sezer, İl Genel Meclisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte kısıtlı bütçeyle olağanüstü işler gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Köylere yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Sezer, köy yollarının asfaltlanması, içme suyu ve sulama altyapıları ile enerji sistemleri yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi.

        Edirne'nin tarımın yanında turizm şehri de olduğuna dikkati çeken Sezer, kentte restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Tarihi dokunun korunması için restorasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Vali Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Şu anda ilimizde 500'e yakın restorasyon çalışması var. Bu, Türkiye ortalamasına baktığınızda çok büyük bir oran. Bir taraftan Saraçlar Caddesi'ni yapıyoruz, Ayakkabıcılar Çarşısı'nın restorasyonu bitmek üzere. Camiler, saraylar, hamamlar, konaklar, birçok alanda restorasyon çalışması devam ediyor ve birçoğu da bitme aşamasına geldi.

        Bu çalışmalara devam edeceğiz. Meriç Nehri'nin iki tarafı da düzenlendi. Belki Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri Edirne'ye yapıldı. Neredeyse 24 saat vatandaşlarımız orayı dolduruyor. Muhteşem bir alan oldu. Nehrin her iki tarafını da vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde düzenledik."

        Sezer, imkanlar ölçüsünde restorasyon çalışmalarını nehrin diğer yakasına doğru taşımayı hedeflediklerini belirtti.

        Türkiye'nin en güzel millet bahçesinin Meriç Nehri kenarında hayata geçirildiğini dile getiren Sezer, Meriç Nehri'nin su sporlarıyla cazibe merkezi olması için gayret gösterdiklerini, Tunca Nehri'nde de benzer çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

        Sezer, kentteki tarihi çeşmelerin tekrar akar hale getirilmesi için de çalışma yaptıklarını belirtti.

        - Saros Körfezi çalışmaları

        Her yıl 2 milyon turisti ağırlayan Saros Körfezi'nin geçmişte çok hor kullanıldığına dikkati çeken Sezer, geçen yıldan bu yana bölgede ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

        Çöp yığınları, kaçak yapılar ve düzensizliğin olduğu alanlarda bu yıl sıkı tedbirlerin alınacağını belirten Sezer, körfezin güçlü turizm lokasyonu haline getirilmesi için adımların atıldığını söyledi.

        İbrice Limanı'nda atıl durumda olan dalış merkezi alanının da düzenlendiğini dile getiren Sezer, dalış sporcularını bölgeye çekmek amacıyla su altı müzesinin oluşturulacağını, Edirne'nin önemli eserlerinin taş replikalarının denize batırılacağını anlattı.

        İl Özel İdaresinin kısıtlı bütçelerle önemli işler yaptığının altını çizen Sezer, hem iş üretip hem de iştiraklerle kurumu güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tama...
        Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tama...
        Edirne'de 14 bin çocuk Valiliğin projeleriyle sporla buluştu
        Edirne'de 14 bin çocuk Valiliğin projeleriyle sporla buluştu
        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
        Edirne'de yol çilesi bitmiyor: Bozuk yol araçlara zarar veriyor
        Edirne'de yol çilesi bitmiyor: Bozuk yol araçlara zarar veriyor
        AVM'nin bayan tuvaletinde cep telefonuyla görüntü alma olayı
        AVM'nin bayan tuvaletinde cep telefonuyla görüntü alma olayı
        Edirne'de 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı
        Edirne'de 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı