Edirne'de 14 bin çocuk Valiliğin projeleriyle sporla buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleriyle kentte 14 bin çocuğun sporla buluştuğunu belirtti.

Sezer, "Okuldan Spora Projesi"nin yürütüldüğü Edirne Spor Salonu'nun da farklı branşlarda spor yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Antrenörlerden branşlar hakkında bilgi alan Sezer, öğrencilere derslerine iyi çalışıp okula devamsızlık yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projelerinin 2 yıldır uygulandığını söyledi.

Projelerin 2023'te 5 bin öğrenciyle başladığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 9 bine ulaştık. Bu sene de 14 bin öğrencimizi evlerinden, okullarından alarak spor salonlarımıza getiriyoruz. Bunların yüzde 60'ı hiç spor yapmamış olan öğrencilerimiz. Üniformaları ve beslenmeleri dahil olmak üzere birçok ihtiyaçlarını kendimiz karşılıyoruz. Haftanın 3 günü başta dezavantajlı öğrencilerimiz olmak üzere bu öğrencilerimizin sportif ve akademik başarılarını sürdürmeleri için hem salon sporlarında hem saha sporlarında önemli projeleri yürütüyoruz. Projelerin çocuklarımızın okula devam noktasında önemli bir katkı sağladığını gördük. Akademik başarılarına önemli bir katkı sağlıyor."