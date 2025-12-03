Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Edirne 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:41
        Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Edirne 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenciler dans gösterileri sundu.

        Gösteriler sırasında davul çalan bir öğrenci, programa katılan Vali Yunus Sezer'den bahşiş istedi. Sezer de öğrencinin isteğini geri çevirmedi.

        Dans gösterileri sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları ürünleri sergisi açıldı.

        Vali Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

