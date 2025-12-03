Edirne'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Edirne 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenciler dans gösterileri sundu.
Gösteriler sırasında davul çalan bir öğrenci, programa katılan Vali Yunus Sezer'den bahşiş istedi. Sezer de öğrencinin isteğini geri çevirmedi.
Dans gösterileri sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları ürünleri sergisi açıldı.
Vali Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.
