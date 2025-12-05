Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı daha adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 gün önce FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirilmişti.