Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı daha adliyeye sevk edildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 gün önce FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirilmişti.

        Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirilmişti.

        Dün adliyeye çıkarılan 6 zanlıdan 2’si savcılık sorgusunun ardından, 4’ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımın...
        Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımın...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        İnşaat ustası babasının yaptığı eski Edirne evlerini, rölyefle buluşturdu
        İnşaat ustası babasının yaptığı eski Edirne evlerini, rölyefle buluşturdu
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
        Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
        Yakıt deposuna gizlenen 8 bin çiçek aşısı yakalandı
        Yakıt deposuna gizlenen 8 bin çiçek aşısı yakalandı