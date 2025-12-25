Edirne'de bir işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında adli kontrol

Dün, Mescit Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşenmesi sırasında işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerce göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan işçilerden M.Y, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün bir işçinin yaşamını yitirdiği, iki işçinin yaralandığı toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

