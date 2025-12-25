Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında adli kontrol

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün bir işçinin yaşamını yitirdiği, iki işçinin yaralandığı toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:41
        Edirne'de bir işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında adli kontrol
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün bir işçinin yaşamını yitirdiği, iki işçinin yaralandığı toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Dün, Mescit Mahallesi'nde doğal gaz boru hattı döşenmesi sırasında işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerce göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan işçilerden M.Y, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

