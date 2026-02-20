Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

        Edirne'de debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

        Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve içinden geçtiği Edirne'de etkili olan yağışların ardından her iki nehrin debisi kısa sürede yükseldi.

        Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşerek kuraklığın simgesi haline gelen Tunca Nehri'nin debisi son 3 günde 208 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Son ölçümlere göre Tunca Nehri'nin debisi 147 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

        Debinin yükselmesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası ile bazı köy yolları su altında kaldı.

        Avarız köyü yolunda su kaplı bölgeden geçmeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı. Araçtakiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, otomobil ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

        - Meriç'te de düşüş başladı

        Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi artışı yaşandı.

        Yaz aylarında ortalama 40 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi son 3 günde 1288 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Nehir suyu yer yer tarım arazilerine yayıldı.

        Her iki nehirde de pik seviyelerin ardından düşüş gözlenirken, Meriç'in debisi son ölçümlerde 1253 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

        Tunca ve Meriç için DSİ'nin uyarısı "turuncu" kod seviyesinde.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!

        Benzer Haberler

        Ramazan Sokağı, Selimiye'nin gölgesinde kapılarını açtı
        Ramazan Sokağı, Selimiye'nin gölgesinde kapılarını açtı
        Edirne'de iftar öncesi pide kuyruğu: Fırınların önü doldu taştı
        Edirne'de iftar öncesi pide kuyruğu: Fırınların önü doldu taştı
        Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde teravih yoğunluğu
        Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde teravih yoğunluğu
        Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Selimiye Camii'nin minber örtüsü yenilendi
        Selimiye Camii'nin minber örtüsü yenilendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş