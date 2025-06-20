Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizinden vefat etti

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, birkaç gündür devam eden rahatsızlığı nedeniyle ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne geldi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre; hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı. Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar ailesine taziyelerini sundu.

EDİRNE'DEKİ GÖREVİNE 2 YIL ÖNCE ATANMIŞTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1966 yılında doğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yanı sıra, Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevinde bulunan Beypınar, 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.