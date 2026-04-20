Edirne’de kereste fabrikasında yangın

Edirne'deki yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Paşaköy’deki kereste fabrikasında çıktı. Kereste fabrikasındaki yağ kazanında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın, fabrikadaki yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler fabrikayı tamamen sararken, Keşan, Enez ve çevredeki beldelerden de olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yapılan müdahalelerle yangın kısmen kontrol altına alınırken, çalışmalar sürdürülüyor. Kontrol altına alınan noktalarda ise soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.