Edis, 'Arıyorum' ile ikinci ayda da zirvede! - Magazin haberleri

Edis ikinci ayda da zirvede! 0:00 / 0:00

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Ünlü popçu Edis Görgülü'nün, "Arıyorum" single’ının müzik dünyasındaki yankısı devam ediyor. Yayınlandığı tarihten bu yana haftalardır zirvedeki yerini koruyan single ve müzik videosu iki ayı aşkın bir süredir popülerliğini koruyor.

Edis, "Arıyorum" ile 22-28 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye’de radyo ve televizyon ölçüm sistemlerine aynı anda birinci oldu. Aralarında Radio Monitor, RTV Takip, Radyo TV Metre ve Telif Metre’nin de bulunduğu tüm sistemlerin zirvesinde aynı anda "Arıyorum" yer aldı.

Söz ve bestesi Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği "Arıyorum", dijital platformlarda da izlenme oranlarını her geçen gün arttırıyor. Single, YouTube’da yaklaşık 45 milyon izlenme, Spotify’da ise 25 milyon dinlenme rakamına ulaştı.