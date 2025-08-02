Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti - Magazin haberleri

        Edis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti

        Edis, Avrupa'nın en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Kosova Sunny Hill festivalinde, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.08.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1–3 Ağustos tarihleri arasında Priştina'da gerçekleşen festivalin açılış gününde sahne alan Edis, Dua Lipa’dan hemen önce binlerce müzikseverin karşısına çıktı.

        Edis, performansı sırasında İngilizce yaptığı konuşmada seyircinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederek, Kosova’daki bu dev sahnede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konser öncesi kuliste Dua Lipa ile bir araya gelen Edis, karşılıklı hayranlıklarını paylaştıkları samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Edis, ayrıca Dua Lipa’yı İstanbul’a davet etti. Lipa ise İstanbul’a gelmeyi çok istediğini söyledi.

        REKLAM

        Festivalin kurucusu ve Dua Lipa’nın menajeri Dukagjin Lipa, Edis’i bizzat davet ederek bu anlamlı işbirliğini mümkün kıldı.

        Üçüncü vatandaşlığını aldı
        Üçüncü vatandaşlığını aldı Haberi Görüntüle
        İtalya'da aşk tazelediler
        İtalya'da aşk tazelediler Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edis
        #Dua Lipa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri