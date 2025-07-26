Edis ve Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Yatakta Kardiyo' yayımlandı

Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Edis ve Zeynep Bastık, yazın en heyecan verici müzikal iş birliğine imza attı. 25 Temmuz'da klibiyle birlikte yayımlanan 'Yatakta Kardiyo', enerjik yapısı ve modern altyapısıyla yaz mevsiminin ritmini yükseltiyor. Düzenlemesi ve güçlü görselliğiyle özel bir klibe sahip olan şarkı İngilizce, Türkçe karma sözleriyle sadece Türkiye için değil dünya çapında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Edis'in ağustosta yayımlanacak yeni albümündeki şarkılardan birisi olan 'Yatakta Kardiyo' pop, rap ve afrobeat ezgilerini bir araya getirmesinin yanı sıra güçlü vokalleri, dinamik ritimleri ile dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade'ye ait. Düzenlemede ise Bahti, Ozade ve Koastal Kings imzası bulunuyor.

İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği klip en az şarkı kadar iddialı. 'Yatakta Kardiyo' şarkısının enerjisini ve temasını yansıtan klipte Edis ve Zeynep Bastık sürreal bir evrenin parçası oluyor. Ceyda Balaban imzalı özel tasarım bir dekorun kullanıldığı, dijital öğelerle desteklenen klibin yönetmenliğini Emir Yener üstlendi.