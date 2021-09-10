Zincire bağlanan kadın açıklaması 0:00 / 0:00

İHA

Türk kadınını esaret altında gösterecek bir mizansenin kabul edilemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, “Belediyemizin, Türk kadınını esaret altında gösterecek bir mizansenin içerisinde yer alacağını düşünmek dahi çok büyük bir saygısızlıktır. Kaldı ki söz konusu oyunda, Türk kadınına biçilmek istenen esaret zincirinin kırıldığı ifade edilmektir. Aksi bir mesaj verilmiş olsaydı, tepkimizi o esnada gösterir, gerekirse gösterinin devam etmemesini sağlardık” denildi.

Edremit Belediyesi’nin yapılan gösteri ve mizansen ile ilgili bir bağlantısının olmadığı ifade edilen açıklamada “Tekraren ve altını çizerek ifade etmek isteriz ki, belediyemizin söz konusu gösteri veya gösteriyi icra eden ekip ile bir ilişiği bulunmamaktadır. Bizler, halkımızın inancı ve hayat tarzına sonuna kadar saygılıyız. Halkımızın tek bir ferdinin dahi inancına saygısızlık yapılmış olsa, onun da hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağımızın bilinmesini isteriz. Buna rağmen çeşitli basın yayın kurumları ve sosyal medyada konunun "CHP'li Edremit Belediyesi" olarak lanse edilmesi dahi, amacın aslında neye hizmet ettiğini açıkça göstermektedir. Belediyemizin vizyonu ve Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın siyasî duruşu, Türk kadınını her zaman hak ettiği şekilde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ifadesiyle aynı çizgidedir. Bizler, bu toprakları vatan kılan Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Halime Çavuş'ların, Gördesli Makbule'lerin ve cepheye gözünü kırpmadan yürüyen on binlerce kahraman Türk kadının torunları olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” denildi.