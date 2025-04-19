Eduart Rroca: Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Eduart Rroca, play-off’a kalıp Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de de forma giyen ve yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de oynayan Arnavut futbolcu Rroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda Arnavutluk’tan Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

İstanbulspor’da Süper Lig'e çıkma başarısını yaşadığını anlatan Rroca, "İstanbulspor'daki İlk yılımda play-off oynadık. Ertesi sezon yine play-off oynayıp Süper Lig’e çıktık. Ardından iki sezon Süper Lig’de İstanbulspor forması giydim. Daha sonra 6 ay Manisa FK’da kiralık oynadım, yeniden İstanbulspor’a döndüm ve bu sezon başında Keçiörengücü’ne geldim,” diye konuştu.

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Arnavutluk ve Türkiye kültürlerinin benzer olduğunu ancak Türkçeyi öğrenmenin başta zor geldiğini aktaran Rroca, şunları kaydetti:

“Geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. İlk 6 ay çok zorlandım. Sonra Bolu’da bir kampa gittik. Her gün Türkçe konuşmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar güldü ama ben öğrenmek istedim ve öğrendim. Şimdi iyi Türkçe konuşuyorum. Özel kurs almadım, antrenmanlarda ve saha içinde öğrendim.”