        Haberler Gündem Çevre Efeler'in "Bisiklet Festivali" başladı

        "2. Efeler Bisiklet Festivali" başladı

        Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "2. Efeler Bisiklet Festivali", yurdun dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 17:42 Güncelleme:
        Efeler'in "Bisiklet Festivali" başladı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "2. Efeler Bisiklet Festivali" başladı.

        Efeler'in kültürel mirasını ve yerel değerlerini ön plana çıkaran festivalin açılış gününde 150 bisikletli, 12 kilometrelik şehir turu kapsamında pedal çevirdi. Danişment Mahallesi ve Tralleis Antik Kenti'nde bisiklet süren sporcuların festival coşkusu, ilk günün akşamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen açılış programıyla ikiye katlandı.

        Efeler Kent Orkestrası'nın müzikleriyle eğlenen katılımcılar Pınarbaşı Mesire Alanı'nın eşsiz doğasında kamp yaptı. Katılımcılar festival boyunca Karange Yaylası, Nysa Antik Kenti ve Çakırbeyli Köy Pazarı gibi bölgenin sembol noktalarını da ziyaret etti.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bisikletliler aynı zamanda Efeler'in yöresel lezzetlerini deneyimlediği festivalde, kentin tanıtımına doğrudan katkı sağlandı.

        Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e sağladığı katkılar için teşekkür ederek "Festivalimize ülkemizin pek çok yerinden 150 bisikletli arkadaşımız katılıyor. Açılış turu kapsamında 12 kilometre boyunca pedal çevirdik. Bisikletli arkadaşlarımız, kentimizin yöresel lezzetlerini tadacak. Bu anlamda gerçekten bir festival havasında olacak. Desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

