Efsane futbolcu Alan Shearer'ın kızı göz kamaştırıyor! İşte karşınızda İngiltere ragbi yıldızıyla birlikte olan Hollie!

İngiltere tarihinin en başarılı futbolcularından biri olan Alan Shearer, şimdilerde BBC'de Dünya Kupası uzmanı olarak görev yapıyor. Efsane ismin kızı Hollie'de babası gibi popüler olma yolunda ilerliyor. Hollie İngiltere ragbi oyuncusuyla bir birliktelik yaşıyor ve sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle binlerce beğeni alıyor.