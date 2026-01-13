Efsane grup Scorpions, Türkiye'ye geliyor

KÜRESEL ROCK’IN KÜLT MİRASI

1965’te Hannover, Almanya’da kurulan Scorpions, bugün 100 milyonun üzerinde albüm satışı ve dört büyük pazarda 22 milyonun üzerinde onaylı satış ile Avrupa’nın en başarılı rock grubu olarak kabul ediliyor. Grup; World Music Award, Echo Award ve Hollywood RockWalk of Fame yıldızı dahil uluslararası prestije sahip birçok ödülün sahibi.

'Wind of Change', 'Still Loving You', 'Rock You Like a Hurricane' ve 'No One Like You' gibi dünya çapında marşlara dönüşmüş hitleri; uluslararası listelerdeki başarıları ve küresel rock kültürüne bıraktıkları güçlü iz ile Scorpions’ı altmış yıllık bir müzikal ikona dönüştürdü.