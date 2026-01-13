Habertürk
Habertürk
        Efsane grup Scorpions, Türkiye'ye geliyor

        Efsane grup Scorpions, Türkiye'ye geliyor

        BKM, Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, 2026'nın en büyük stadyum konseri için İstanbul'a getirecek. Scorpions'un konseri, 24 Haziran 2026'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:23
        Efsane grup geliyor
        Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) organizasyonuyla 2026’nın en büyük stadyum konseri için İstanbul’a gelecek. Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisi ve büyük prodüksiyonuyla grup, 24 Haziran 2026’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda tarihi bir geceye imza atacak.

        BKM, bu yıl da dünya sahnesinin en güçlü isimlerini Türkiye’de müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor ve küresel arenada yıllara meydan okumuş efsane grup Scorpions’ın 60 yıllık mirasını kutlayacak bu özel stadyum konserini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor.

        KÜRESEL ROCK’IN KÜLT MİRASI

        1965’te Hannover, Almanya’da kurulan Scorpions, bugün 100 milyonun üzerinde albüm satışı ve dört büyük pazarda 22 milyonun üzerinde onaylı satış ile Avrupa’nın en başarılı rock grubu olarak kabul ediliyor. Grup; World Music Award, Echo Award ve Hollywood RockWalk of Fame yıldızı dahil uluslararası prestije sahip birçok ödülün sahibi.

        'Wind of Change', 'Still Loving You', 'Rock You Like a Hurricane' ve 'No One Like You' gibi dünya çapında marşlara dönüşmüş hitleri; uluslararası listelerdeki başarıları ve küresel rock kültürüne bıraktıkları güçlü iz ile Scorpions’ı altmış yıllık bir müzikal ikona dönüştürdü.

        SCORPIONS, 60 YILIN ENERJİSİNİ 24 HAZİRAN 2026’DA İSTANBUL’A TAŞIYACAK

        Coming Home - 60 Years of Scorpions turnesi, grubun altmış yıllık yolculuğunun dönüm noktalarını, unutulmaz hitlerini ve yıllara meydan okuyan sahne enerjisini bir araya getiren büyük bir kutlama gecesi sunarken; 24 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Scorpions mirasının kutlandığı unutulmaz bir stadyum deneyimine ev sahipliği yapacak.

        Biletler; 14 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te, yalnızca Scorpions fan kulüp üyelerine özel ön satışa açılacak. Ön satışa yalnızca fan kulüp üyeleri katılabilir. Genel satışa ise 15 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açılacak.

