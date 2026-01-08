Efsane güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı.

Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşuyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yaşar Doğu'nun memleketi Samsun'dan anma töreni için başkente gelen genç güreşçilere teşekkür etti.

Doğu'nun şampiyonluklarının yanı sıra karakteriyle de örnek bir güreşçi olduğuna işaret eden Akgül, "Anadolu'dan getirdiği sporcularına, gençlerine, kazandığı bütün her şeyini harcayan, çok büyük fedakarlıklar yapan bir şampiyon. Çok büyük bir isim, örnek aldığımız bir isim. Şu anda da onun şiarıyla, felsefesiyle biz de inşallah yol alıyoruz ve güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'tan Yaşar Doğu hocamıza, şampiyonumuza rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah. Bizler de onun bıraktığı izi, serveti inşallah gelecek nesillere anlatmaya, ismini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nin inşası için federasyon olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına değinen Akgül, "İnşallah uygun olduğu takdirde de bunu hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir güreş müzesine de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nde bütün güreşçilerin, şampiyonlarımızın mayolarının, güreş ayakkabılarının, madalyalarının sergilenmesinin camiamız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.