Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Efsane güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı - Diğer Haberleri

        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65. yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı.

        Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşuyla başladı.

        Programda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yaşar Doğu'nun memleketi Samsun'dan anma töreni için başkente gelen genç güreşçilere teşekkür etti.

        Doğu'nun şampiyonluklarının yanı sıra karakteriyle de örnek bir güreşçi olduğuna işaret eden Akgül, "Anadolu'dan getirdiği sporcularına, gençlerine, kazandığı bütün her şeyini harcayan, çok büyük fedakarlıklar yapan bir şampiyon. Çok büyük bir isim, örnek aldığımız bir isim. Şu anda da onun şiarıyla, felsefesiyle biz de inşallah yol alıyoruz ve güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'tan Yaşar Doğu hocamıza, şampiyonumuza rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah. Bizler de onun bıraktığı izi, serveti inşallah gelecek nesillere anlatmaya, ismini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nin inşası için federasyon olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına değinen Akgül, "İnşallah uygun olduğu takdirde de bunu hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir güreş müzesine de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nde bütün güreşçilerin, şampiyonlarımızın mayolarının, güreş ayakkabılarının, madalyalarının sergilenmesinin camiamız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise "Bugün babamın ebediyete göç edişini 65. kez anıyoruz. Bu kalabalığın halen gönülden katılımını hissediyorum. Özellikle bugün Kavak'tan kalkıp gelen Yaşar Doğu Güreş Kulübünün genç pehlivanlarını da aramızda görüyorum. Geleceğin Yaşar Doğuları. Ona da ayrıca çok sevindim." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

        Yaşar Doğu'yu anma programına Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türk Güreş Vakfı Başkan Yardımcısı Bekir Ödemiş, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, antrenörler, eski güreşçiler, sporcular ve sevenleri de katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü