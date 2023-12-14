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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Efsane'nin afişi görücüye çıktı

        'Efsane'nin afişi görücüye çıktı

        Senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu 'Efsane' filminin afişi görücüye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:16
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        'Efsane'nin afişi görücüye çıktı
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        Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gib oyuncuların yer aldığı 'Efsane’nin afişi görücüye çıktı.

        Oyuncu, filminde 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatılacak. 'Efsane' adlı film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

        FİLMİN KONUSU

        Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir…

        Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir.

        Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

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        #efsane
        #efsane film
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