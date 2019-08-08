İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birkaç saat sonra ise AFAD son deprem verilerine göre; Denizli'nin Çardak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çardak ilçesinin ardından yine Denizli'nin Baklan ilçesi de 6.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 5.7 büyüklüğünde, 8 km derinlikte deprem meydana geldi. Saat 14.19’da ise Denizli’nin Çardak ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREMLER PANİĞE YOL AÇTI

Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Peki, deprem olduğunda tam olarak yapmamız gereken şey nedir? Deprem sırasında yapmamız ve yapmamamız gerekenleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi Eğitim Programları Koordinatörü Seyhun Püskülcü anlattı.

"ÇÖK KAPAN TUTUN"

Püskülcü, "Deprem sırasında dizlerinizin üstüne çökün, ensenizi koruyun ve sağlam bir yere tutunarak depremin geçmesini bekleyin" uyarısında bulunarak, deprem sırasında kaçılmaması ve koşulmaması gerektiğini kaydetti. Seyhun Püskülcü, bu kuralların binalarda bulunan kişiler için geçerli olduğunu belirterek, zemin katta olanların ise depremi hisseder hissetmez dışarı çıkmaları gerektiğini kaydetti.

DEPREM SONRASINDA DA DİKKAT!

Deprem sonrası için de uyarılarda bulunan Püskülcü, "Doğalgaz vanalarını kapatın, balkona çıkmayın, asansörü kullanmayın ve sakince depremin geçtiğini anladıktan sonra binayı terk edin" uyarısında bulundu.