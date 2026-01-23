Dedesi Teoman Urca'yı kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından dedesiyle olan fotoğraflarını yayımladı.

Dedesine duygusal bir mesajla veda eden Ege Kökenli, şu ifadeleri kullandı; "Yakışıklı Teo'm; en güzel anılarımın kahramanı... En neşeli sofralar, en komik anlar, en çılgın hikâyeler... Hepsi, seninle büyüdüğüm, birlikte yaşadığım onca yılın anısı şimdi bana. Tanıdığım en klas ama en serseri, en delidolu, en komik, en janti, en zarif, en vicdanlı adamdın. Torunlarının arkadaşlarından kendi akranlarına kadar herkesin kalbinde mutlaka bir yer edinmiş, dede denmesinden hoşlanmayan, gözümde asla yaşlanmayan, her zaman her ortamda karakteri, duruşuyla ışıldayan bir delikanlı. Bazen baba, bazen en yakın arkadaş, bazen de yaramaz bir erkek kardeş gibiydin. İnsan sevmeyi, hayvan sevmeyi ama en çok da kendini ve hayatı sevmeyi senden öğrendim. Hep 'Sen bana çok benziyorsun' derdin. Hayattan zevk alarak, dolu dolu yaşamayı sevmem biraz da bu yüzden senin gibi. Bir gün fotoğraflarımızı böyle bir yazıyla paylaşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi ama seninle bunca yıl geçirebilmiş olmak ve senin gibi bir dedeye sahip olmak benim için çok büyük bir şans farkındayım. Ve biliyorum; bir gün yine aynı gözlerin gibi, denizlerin maviliğine karşı, kadehlerimizi tekrar tokuşturacağız. Anlattığın hikâyelerine, yaptığın taklitlerine kahkahalar atıp upuzun o sevdiğin sofralarda buluşacağız... Eminim şimdi gittiğin yerden yine damganı vurup bana 'Geeeeç' diyorsundur. Seni çok, çok seviyorum. Şimdi yanımda olmasan da hep kalbimde, anılarımda; en janti, gülümseyen ama en çok da güldüren halinle olacaksın. Bu dünyadan bir Teo geçti..."