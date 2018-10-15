Ege'nin Hamsisi dizisi, 13. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1'de izleyicileriyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak olan Ege'nin Hamsisi dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

EGE'NİN HAMSİSİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir. İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar.



Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır.

Deniz’in, uzaktan Şevket’in göze girmesinin imkansız olduğunu gören Melahat’ın aklına müthiş bir plan gelir. Zeynep’i dükkanına transfer edecek ve böylece Şevket’in intikam için Deniz’i kendi yanına almasını sağlayacaktır.



Yıllar önce, Almanya’ya çalışmaya gidip, kendisini yüz üstü bırakan eski nişanlısı Nuri’nin, Sığacıkta otel işletmeye başladığını öğrenen Fikret, Nuri’yi vurup öldürmekten vazgeçer ve intikamını taksit taksit almaya karar verir.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

İclal Aydın (Melahat Çınar), Uğur Çavuşoğlu (Şevket Gerginoğlu), Uraz Kaygılaroğlu (Deniz Çınar), Bestemsu Özdemir (Zeynep Gerginoğlu), Asuman Dabak (Fikret Gerginoğlu), Haldun Boysan (Eşref Üzüm), Eser Eyüboğlu (Dursun Dursunoğlu), Utku Ateş (Rehber Sinan), Uğur Demirpehlivan (Sevim Üzüm), Hakan Bilgin (Nuri Pekyaman), Bengi Öztürk (Hatçe Kasapoğlu), Mustafa Şen (İbo Kasapoğlu), Cem Cücenoğlu (Bekir Kuru)

Senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı Ege'nin Hamsisi dizisi bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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