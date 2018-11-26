Ege'nin Hamsisi dizisi bu akşam 18. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek. Ege'nin Hamsisi 17. son bölümünde; Yıllardır unutamadığı biricik aşkına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fikret, mutluluktan havalara uçarken, Deniz ve Zeynep cephesinde sular bir türlü durulmadı. İşte, Ege'nin Hamsisi 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EGE'NİN HAMSİSİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

18. Bölüm 1. fragman :

18. Bölüm 2. fragman :

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ege’nin Hamsisi’nde 17. Bölümde mutluluk ve dram birarada yaşanacak, dizi bu hafta da yine ilgi odağı olacak.



Fikret Muradına Eriyor!..



Yıllar önce kendisini terkeden nişanlısı Almancı Nuri (Durul Bazan) ile yolları tekrar kesişen Fikret (Asuman Dabak), bu bölümde evleniyor… Kendisinin peşinden önce Sığacık’a, ardından Rize’ye gelen Alman nişanlısı Erica’yı ne yaparsa yapsın ailesine kabul ettiremeyen Nuri, beşik kertmesi Fikret ile ailesinin zoruyla evleniyor. Yıllardır unutamadığı biricik aşkına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fikret, mutluluktan havalara uçarken, Deniz ve Zeynep cephesinde sular bir türlü durulmuyor…

Ege'nin Hamsisi dizisi 18. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

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