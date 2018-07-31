SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

2018 Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Ege Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:14 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Ege Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2		 62
62
62
72		 18.861
20.700
18.700
18.300 		 364,19147
343,72474
332,39574
322,05209
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2		 62
62
62
57		 7.371
7.410
7.050
6.360		 428,03102
428,25372
409,20529
413,65175
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAYISAL
(2017:MF-1)		 30 + 1
30 + 1
40 + 1
40 + 1		 31
31
41
23		 264.549
277.000
258.000
Dolmadı		 234,63954
228,93880
204,65243
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 205.831
203.000
175.000
163.000		 264,83282
257,86021
258,39511
259,40473
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 41.720
35.700

 409,84738
421,96578
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
105 + 3		 103
103
103
108		 38.281
40.000
38.700
38.800		 411,22900
415,05416
387,41183
400,29794
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 24
62
62
62		 Dolmadı
259.462
191.000
193.000		 244,76076
326,03489
305,73243
314,86789
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 158.988
150.000
146.000
113.000		 291,97056
291,92143
276,03039
299,22566
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) SAYISAL
(2017:MF-2)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 177.894
Dolmadı
Dolmadı
 280,08289
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyokimya SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 131.615
106.000
96.300
91.800		 311,68337
327,40061
316,83267
319,71278
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyokimya
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 0
1
1
0		 Dolmadı
86.900
97.400
 Dolmadı
348,30939
315,72290
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 125 + 4
125 + 4
125 + 4
120 + 3		 129
129
129
123		 221.551
224.000
207.000
210.000		 257,25781
246,58853
241,67822
231,92184
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
62
57
57		 98.229
90.100
68.500
62.600		 336,05748
345,41157
343,36511
359,82901
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya SÖZEL
(2017:TS-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 71.084
42.500
36.200
25.500		 362,24135
372,97316
362,77950
372,04216
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Deri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 1
20 + 1
20 + 1
10 + 1		 4
5
21
11		 Dolmadı
Dolmadı
238.000
233.000 		 Dolmadı
Dolmadı
225,54289
218,84636
EGE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 140 + 4
140 + 4
140 + 4
150 + 4		 144
144
144
154		 16.087
15.000
15.200
15.200		 456,40081
463,77790
441,84993
451,19349
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 90 + 3
90 + 3
0 + 0
0 + 0		 93
93
0
0		 151.269
149.000

 297,38762
291,17434
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
115 + 3		 103
103
103
118		 25.953
25.100
25.100
25.700		 436,63155
441,93869
418,97252
425,78447
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 39.221
36.000
32.900
31.300		 409,67812
422,00275
397,50349
415,25322
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
80 + 2		 62
62
62
82		 193.947
187.000
186.000
188.000		 310,09446
331,35367
301,20963
294,78336
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(KKTC Uyruklu)		 EA
(2017:TM-3)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 162.612


 322,95801
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 50 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 52
52
52
52		 155.827
131.000
126.000
136.000		 294,15677
306,50632
290,76300
278,90075
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1		 41
31
31
28		 257.418
259.000
244.000
Dolmadı		 241,79188
230,97129
225,20470
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 91.791
63.300
49.897
40.400		 359,27528
371,88339
350,03703
353,78935
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 140 + 4
140 + 4
140 + 4
145 + 4		 144
144
144
149		 133.073
126.000
104.000
93.300		 305,87404
310,02851
305,46631
319,66182
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 79.445
48.200
44.497
29.100		 367,07531
384,25675
354,68617
366,91333
EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 290 + 8
290 + 8
300 + 8
320 + 8		 298
298
308
328		 99.927
92.700
82.800
83.600		 339,00603
341,75193
331,04795
329,41304
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3		 103
103
103
113		 189.952
194.000
167.000
155.000		 290,25555
311,86529
292,08946
296,82796
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3		 103
103
103
113		 140.921
136.000
126.000
104.000		 313,13851
336,96058
310,74585
325,70742
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 5.669
5.910
5.300
5.240 		 439,74322
440,28742
424,27115
424,92177
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 45.178
39.700
36.200
34.300		 400,42996
415,60808
391,48711
409,17221
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 İstatistik SAYISAL
(2017:MF-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 249.566
261.000
217.000
206.000		 240,55589
235,69487
237,83770
240,83667
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 95 + 3
95 + 3
95 + 3
95 + 3		 98
98
98
98		 127.735
124.000
126.000
97.200		 320,51171
343,06835
310,72688
330,15252
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
80 + 2		 93
93
93
82		 230.566
229.000
213.000
200.000		 253,14284
244,56406
238,93156
237,06388
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2		 82
82
77
77		 79.500
82.100
75.900
76.300		 355,66291
354,97601
334,47321
340,41767
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Klasik Arkeoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 333.557
327.000
295.000
273.000		 266,06792
289,14399
269,75141
267,61054
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 680.195
630.000
390.000
396.000		 251,06836
280,05480
275,73073
286,80306
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 874.253
827.000
494.000
483.000 		 234,41120
259,47146
261,61157
274,16805
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 47.097
46.100
43.400
41.700		 397,49996
404,67200
379,32290
394,71044
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 110 + 3
110 + 3
110 + 3
110 + 3		 113
113
113
113		 158.478
150.000
150.000
150.000		 288,25180
295,41501
272,30210
273,69021
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik (İkinci Öğretim)İÖ-Ücretli SAYISAL
(2017:MF-1)		 110 + 3
110 + 3
110 + 3
110 + 3		 113
113
113
113		 197.995
205.000
192.000
198.000		 264,69624
261,02460
249,16885
244,83094
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 10.139
10.700
10.100
9.040 		 410,53795
404,44500
386,09450
389,20115
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1		 62
52
41
36		 3.320
2.920
2.540
2.490		 460,08678
467,80093
452,16469
456,68070
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 18.779
108.508
73.900
72.300		 412,58465
406,52122
379,49531
400,47975
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 11.271
71.080

 427,39415
410,30180
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı SAYISAL
(2017:MF-4)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 184.382
178.000
158.000
156.000		 271,94144
271,61990
265,24901
263,62998
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 440.125
405.000
358.000
334.000		 240,60938
270,85541
255,30847
251,84162
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji EA
(2017:TM-3)		 90 + 3
90 + 3
80 + 2
80 + 2		 93
93
82
82		 16.937
17.000
14.300
13.900		 427,32728
440,24669
414,51033
426,96394
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(KKTC Uyruklu)		 EA
(2017:TM-3)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 59.640
38.400
30.540
24.900		 381,18545
393,73044
369,28489
372,92522
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 33.336
31.600
26.300
24.100		 405,31531
421,39886
395,97618
408,07549
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 71.123
37.800
33.539
23.200		 372,76613
394,31318
365,71362
375,43365
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2		 62
62
62
72		 172.584
104.000
113.000
84.100		 319,58794
346,09009
319,64056
326,99594
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Seyahat İşletmeciliği(Yüksekokul)
(Ücretsiz)		 EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 795.636
723.000
430.000
441.000 		 240,79462
269,66306
269,92964
279,81945
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 66.218
62.200
56.200
59.000		 368,95695
391,06704
362,48957
364,96744
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 71.375
35.800
35.400
24.700		 362,04967
380,12221
363,60312
373,10672
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2		 62
62
62
72		 96.447
80.700
79.800
83.900		 356,51515
382,37535
350,14369
348,34772
EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1		 52
41
31
16		 297.357
273.000
257.000
Dolmadı		 225,85559
223,80524
201,84656
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-2)		 1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
1
0
0		 287.635
266.000

 230,23527
227,64154
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Süt Teknolojisi SAYISAL
(2017:MF-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
13		 294.296
270.000
242.000
Dolmadı		 227,38867
225,57436
226,27941
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) SAYISAL
(2017:MF-2)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi EA
(2017:TM-1)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 225.405
243.000
216.000
201.000		 276,76608
295,30258
274,79323
277,88142
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 30 + 1
30 + 1
30 + 1
0 + 0		 31
31
31
0		 251.232
250.000
240.000
 240,41742
235,42770
224,38632
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 1
20 + 1
30 + 1
30 + 1		 21
21
11
18		 275.200
273.000
Dolmadı
Dolmadı 		 231,13234
225,32437
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 92.277
57.400
60.000
47.300		 358,98616
376,37612
349,85249
354,33328
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-3)		 35 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1		 36
36
36
36		 216.571
214.000
188.000
171.000		 260,60214
251,62800
251,87901
253,61706
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2		 82
82
77
77		 217.848
205.000
181.000
179.000		 254,87083
256,61988
251,90271
249,52232
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp SAYISAL
(2017:MF-3)		 340 + 9
340 + 9
340 + 9
360 + 9		 349
349
349
369		 3.598
3.690
3.770
3.960		 497,29869
501,30606
484,17938
492,87775
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1		 36
36
31
31		 256.614
252.000
216.000
203.000		 242,09992
233,91054
237,90997
235,89469
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Turizm Rehberliği DİL
(2017:DİL-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 24.256
22.800
18.700
16.000		 339,05712
332,85726
332,11518
337,16529
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 60.323
34.900
33.700
29.800		 380,65766
397,58434
373,19584
373,56776
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 16.519
7.780
7.570
6.900		 427,38519
443,82437
420,92982
424,59066
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 74.156
70.200
77.552
66.800		 370,64668
389,09175
345,66665
357,54492
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 99.892
104.000
109.835
84.400		 354,50605
368,38741
325,19377
342,73706
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Zootekni SAYISAL
(2017:MF-2)		 35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1		 36
36
31
31		 244.088
229.000
205.000
202.000		 247,28229
244,62071
243,04535
236,38769
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Zootekni (KKTC Uyruklu) SAYISAL
(2017:MF-2)		 1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 188.449
Dolmadı

 274,00128
Dolmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X