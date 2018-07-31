Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Ege Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2
|62
62
62
72
|18.861
20.700
18.700
18.300
|364,19147
343,72474
332,39574
322,05209
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2
|62
62
62
57
|7.371
7.410
7.050
6.360
|428,03102
428,25372
409,20529
413,65175
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|30 + 1
30 + 1
40 + 1
40 + 1
|31
31
41
23
|264.549
277.000
258.000
Dolmadı
|234,63954
228,93880
204,65243
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|205.831
203.000
175.000
163.000
|264,83282
257,86021
258,39511
259,40473
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|41.720
35.700
—
—
|409,84738
421,96578
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
105 + 3
|103
103
103
108
|38.281
40.000
38.700
38.800
|411,22900
415,05416
387,41183
400,29794
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|24
62
62
62
|Dolmadı
259.462
191.000
193.000
|244,76076
326,03489
305,73243
314,86789
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|158.988
150.000
146.000
113.000
|291,97056
291,92143
276,03039
299,22566
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|177.894
Dolmadı
Dolmadı
—
|280,08289
Dolmadı
Dolmadı
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyokimya
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|131.615
106.000
96.300
91.800
|311,68337
327,40061
316,83267
319,71278
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyokimya
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|0
1
1
0
|Dolmadı
86.900
97.400
—
|Dolmadı
348,30939
315,72290
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|125 + 4
125 + 4
125 + 4
120 + 3
|129
129
129
123
|221.551
224.000
207.000
210.000
|257,25781
246,58853
241,67822
231,92184
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
62
57
57
|98.229
90.100
68.500
62.600
|336,05748
345,41157
343,36511
359,82901
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|71.084
42.500
36.200
25.500
|362,24135
372,97316
362,77950
372,04216
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Deri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 1
20 + 1
20 + 1
10 + 1
|4
5
21
11
|Dolmadı
Dolmadı
238.000
233.000
|Dolmadı
Dolmadı
225,54289
218,84636
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|140 + 4
140 + 4
140 + 4
150 + 4
|144
144
144
154
|16.087
15.000
15.200
15.200
|456,40081
463,77790
441,84993
451,19349
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|90 + 3
90 + 3
0 + 0
0 + 0
|93
93
0
0
|151.269
149.000
—
—
|297,38762
291,17434
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
115 + 3
|103
103
103
118
|25.953
25.100
25.100
25.700
|436,63155
441,93869
418,97252
425,78447
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|39.221
36.000
32.900
31.300
|409,67812
422,00275
397,50349
415,25322
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
80 + 2
|62
62
62
82
|193.947
187.000
186.000
188.000
|310,09446
331,35367
301,20963
294,78336
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(KKTC Uyruklu)
|EA
(2017:TM-3)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|162.612
—
—
—
|322,95801
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|50 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|52
52
52
52
|155.827
131.000
126.000
136.000
|294,15677
306,50632
290,76300
278,90075
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1
|41
31
31
28
|257.418
259.000
244.000
Dolmadı
|241,79188
230,97129
225,20470
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|91.791
63.300
49.897
40.400
|359,27528
371,88339
350,03703
353,78935
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|140 + 4
140 + 4
140 + 4
145 + 4
|144
144
144
149
|133.073
126.000
104.000
93.300
|305,87404
310,02851
305,46631
319,66182
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|79.445
48.200
44.497
29.100
|367,07531
384,25675
354,68617
366,91333
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|290 + 8
290 + 8
300 + 8
320 + 8
|298
298
308
328
|99.927
92.700
82.800
83.600
|339,00603
341,75193
331,04795
329,41304
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3
|103
103
103
113
|189.952
194.000
167.000
155.000
|290,25555
311,86529
292,08946
296,82796
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
110 + 3
|103
103
103
113
|140.921
136.000
126.000
104.000
|313,13851
336,96058
310,74585
325,70742
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|5.669
5.910
5.300
5.240
|439,74322
440,28742
424,27115
424,92177
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|45.178
39.700
36.200
34.300
|400,42996
415,60808
391,48711
409,17221
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|İstatistik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|249.566
261.000
217.000
206.000
|240,55589
235,69487
237,83770
240,83667
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|95 + 3
95 + 3
95 + 3
95 + 3
|98
98
98
98
|127.735
124.000
126.000
97.200
|320,51171
343,06835
310,72688
330,15252
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
80 + 2
|93
93
93
82
|230.566
229.000
213.000
200.000
|253,14284
244,56406
238,93156
237,06388
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2
|82
82
77
77
|79.500
82.100
75.900
76.300
|355,66291
354,97601
334,47321
340,41767
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Klasik Arkeoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|333.557
327.000
295.000
273.000
|266,06792
289,14399
269,75141
267,61054
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|680.195
630.000
390.000
396.000
|251,06836
280,05480
275,73073
286,80306
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|874.253
827.000
494.000
483.000
|234,41120
259,47146
261,61157
274,16805
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|47.097
46.100
43.400
41.700
|397,49996
404,67200
379,32290
394,71044
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|110 + 3
110 + 3
110 + 3
110 + 3
|113
113
113
113
|158.478
150.000
150.000
150.000
|288,25180
295,41501
272,30210
273,69021
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik (İkinci Öğretim)İÖ-Ücretli
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|110 + 3
110 + 3
110 + 3
110 + 3
|113
113
113
113
|197.995
205.000
192.000
198.000
|264,69624
261,02460
249,16885
244,83094
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|10.139
10.700
10.100
9.040
|410,53795
404,44500
386,09450
389,20115
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
35 + 1
|62
52
41
36
|3.320
2.920
2.540
2.490
|460,08678
467,80093
452,16469
456,68070
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|18.779
108.508
73.900
72.300
|412,58465
406,52122
379,49531
400,47975
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|11.271
71.080
—
—
|427,39415
410,30180
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|184.382
178.000
158.000
156.000
|271,94144
271,61990
265,24901
263,62998
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|440.125
405.000
358.000
334.000
|240,60938
270,85541
255,30847
251,84162
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
|EA
(2017:TM-3)
|90 + 3
90 + 3
80 + 2
80 + 2
|93
93
82
82
|16.937
17.000
14.300
13.900
|427,32728
440,24669
414,51033
426,96394
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(KKTC Uyruklu)
|EA
(2017:TM-3)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|59.640
38.400
30.540
24.900
|381,18545
393,73044
369,28489
372,92522
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|33.336
31.600
26.300
24.100
|405,31531
421,39886
395,97618
408,07549
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|71.123
37.800
33.539
23.200
|372,76613
394,31318
365,71362
375,43365
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2
|62
62
62
72
|172.584
104.000
113.000
84.100
|319,58794
346,09009
319,64056
326,99594
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Seyahat İşletmeciliği(Yüksekokul)
(Ücretsiz)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|795.636
723.000
430.000
441.000
|240,79462
269,66306
269,92964
279,81945
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|66.218
62.200
56.200
59.000
|368,95695
391,06704
362,48957
364,96744
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|71.375
35.800
35.400
24.700
|362,04967
380,12221
363,60312
373,10672
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2
|62
62
62
72
|96.447
80.700
79.800
83.900
|356,51515
382,37535
350,14369
348,34772
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|50 + 2
40 + 1
30 + 1
30 + 1
|52
41
31
16
|297.357
273.000
257.000
Dolmadı
|225,85559
223,80524
201,84656
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
1
0
0
|287.635
266.000
—
—
|230,23527
227,64154
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Süt Teknolojisi
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
13
|294.296
270.000
242.000
Dolmadı
|227,38867
225,57436
226,27941
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|225.405
243.000
216.000
201.000
|276,76608
295,30258
274,79323
277,88142
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|30 + 1
30 + 1
30 + 1
0 + 0
|31
31
31
0
|251.232
250.000
240.000
—
|240,41742
235,42770
224,38632
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 1
20 + 1
30 + 1
30 + 1
|21
21
11
18
|275.200
273.000
Dolmadı
Dolmadı
|231,13234
225,32437
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|92.277
57.400
60.000
47.300
|358,98616
376,37612
349,85249
354,33328
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|35 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1
|36
36
36
36
|216.571
214.000
188.000
171.000
|260,60214
251,62800
251,87901
253,61706
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2
|82
82
77
77
|217.848
205.000
181.000
179.000
|254,87083
256,61988
251,90271
249,52232
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|340 + 9
340 + 9
340 + 9
360 + 9
|349
349
349
369
|3.598
3.690
3.770
3.960
|497,29869
501,30606
484,17938
492,87775
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1
|36
36
31
31
|256.614
252.000
216.000
203.000
|242,09992
233,91054
237,90997
235,89469
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Turizm Rehberliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|24.256
22.800
18.700
16.000
|339,05712
332,85726
332,11518
337,16529
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|60.323
34.900
33.700
29.800
|380,65766
397,58434
373,19584
373,56776
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|16.519
7.780
7.570
6.900
|427,38519
443,82437
420,92982
424,59066
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|74.156
70.200
77.552
66.800
|370,64668
389,09175
345,66665
357,54492
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|99.892
104.000
109.835
84.400
|354,50605
368,38741
325,19377
342,73706
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|35 + 1
35 + 1
30 + 1
30 + 1
|36
36
31
31
|244.088
229.000
205.000
202.000
|247,28229
244,62071
243,04535
236,38769
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Zootekni (KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|188.449
Dolmadı
—
—
|274,00128
Dolmadı
—
—
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