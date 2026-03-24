Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yapay zekâ ve kuantum teknolojileri ele alınacak

Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), 13. yılında öğrenme süreçlerini, kurumsal kültürü ve karar alma mekanizmalarını yeniden şekillendiren güç “yapay zeka ve kuantum teknolojileri” ile kuantum öğrenmeyi odağına alıyor. 28 Mart Cumartesi günü Radisson Blu Hotel Şişli’de gerçekleşecek zirve, bu büyük dönüşümü anlamak ve yönetmek isteyen eğitim liderlerini gün boyu sürecek oturumlarda bir araya getirecek.

AVRUPA KONSEYİ VE MEB’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Zirve, bu yıl ilk kez bir Avrupa Konseyi temsilcisini ağırlayarak eğitimdeki global değişimleri yakın merceğe alacak. Avrupa Konseyi Eğitimde Dijital Dönüşüm Birim Başkanı Ahmet Murat Kılıç, okullarda yapay zekâ yönetişimi ve yapay zekâ okuryazarlığı çerçevelerine ilişkin Avrupa ölçeğindeki güncel gelişmeleri paylaşacak.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) üç önemli isim de stratejik değerlendirmelerde bulunmak üzere zirveye katılacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu"nu güvenlik, sorumluluk ve sınırlar ekseninde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Yapay Zekâ ve Millî Teknolojiler Genel Müdürü Sadullah Uzun ise Türkiye’nin millî teknoloji ve eğitim dönüşümü ile Maarif Modeli çerçevesinde yapay zeka gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Başta öğretmenler olmak üzere her yıl eğitim ve teknoloji dünyasından 2 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren ve Türkiye’de alanında ilk olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi bu yıl genel ve sorumlu yapay zekanın eğitimdeki kullanımı ve okullardaki entegrasyonuna dair akademik ve sektörel yaklaşımlar sunacak.

"GELECEĞİN EĞİTİM ANAYASASINI BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, bu yılki "Yıkıcı Paradigmalar" temasının önemine değinerek şunları kaydetti: "Eğitim Teknolojileri Zirvesi olarak 13 yılı geride bırakırken, bugün eğitimin sadece dijitalleşmesini değil, yapay zekâ ve kuantum gibi teknolojilerle kökten yeniden tanımlanmasını konuşuyoruz. Bu yıl ETZ 2026’da bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Konseyi ve Millî Eğitim Bakanlığımızın en üst düzey isimlerini aynı platformda buluşturuyoruz. Amacımız, yapay zekâyı sadece teknik bir araç olarak görmek değil; etik sınırlar, stratejik yönetişim ve yeni öğrenme mimarileri ekseninde 'geleceğin eğitim anayasasını' birlikte inşa etmek. 28 Mart'ta, teoriyi somut bir yol haritasına dönüştürmek isteyen tüm eğitim liderlerini bu büyük dönüşüme ortak olmaya davet ediyoruz."

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM NASIL OLMALI?

ETZ 2026, teorik bilgilerin ötesine geçerek eğitim kurumları için somut stratejik adımlar sunmayı hedefliyor. Programda öne çıkan başlıklar arasında; okul yapay zekâ politikası geliştirme, kuantum teknolojileri, ölçme ve değerlendirmede yeni dönem ile güvenli ve etik yapay zekâ kullanımı yer alıyor.

Öğrencilerine eleştirel düşünme becerilerini kazandıracak yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim yaklaşımıyla onları en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamayı amaçlayan öğretmenlerin katıldığı Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne www.etz.com.tr adresinden kaydolunabiliyor.