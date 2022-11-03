EGM'den Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu 0:00 / 0:00

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.

DHA'nın haberine göre; dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetleri hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.