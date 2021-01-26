EGM ortaöğretim mezunu personel alımı başvuru nasıl yapılır? Sorusu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli alım başvurularını vatandaşların erişimine açtı. EGM personel alımı başvuru şartları da belli oldu.

EGM ORTAÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilana göre hizmetli alımı başvuruları 25 Ocak-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

En az ortaöğretim mezunu olmaları şartıyla KPSS 70 puan almaları da gerekiyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar EGM bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya danoter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulunduklarıİllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

EGM ORTAÖĞRETİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 90 hizmetli alımı için ilanda belirtilen başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.