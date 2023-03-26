EGO 6. BÖLÜM ÖZETİ

Elif’in Tuncay’dan çocuk beklediğini öğrenen Erhan yıkılmıştır. Elif’e olan hırsıyla Sibel’e gider. Erhan’ın niyetini anlayan Sibel ona hiç beklemediği bir cevap verir. Erhan, öfke ve hayal kırıklığıyla çıktığı anlaşmalı evlilik yolunda, gerçek duygularıyla yüzleşir. Sibel, Erhan’la Elif’in arasının iyice açılmasından memnundur. Elif’i düğününe davet ederken, başına geleceklerden habersizdir.