EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Geçtiğimiz akşam yepyeni tanıtımı yayınlanan ve yeni tanıtımıyla da çok konuşulan dizide; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.