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Ego dizisi konusu nedir? FOX TV Ego dizisi oyuncuları

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ego dizisi oyuncuları sorgulanıyor. Başrolünde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Ego dizisi konusu gündemdeki yerini aldı. Dizi severler için Ego dizisi oyuncuları ve konusunu bir araya getirdik. İşte FOX TV Ego oyuncu kadrosu ve konusu...

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  • Ego dizisi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Ego dizisi oyuncuları kimler?

    Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği için geri sayım sona erdi. Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı Ego dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. İşte Ego dizisi konusu ve oyuncuları...
  • Ego dizisi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Ego dizisi oyuncuları kimler?

    EGO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

    Ego dizisinin oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
  • Ego dizisi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Ego dizisi oyuncuları kimler?

    EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Geçtiğimiz akşam yepyeni tanıtımı yayınlanan ve yeni tanıtımıyla da çok konuşulan dizide; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. 
  • Ego dizisi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Ego dizisi oyuncuları kimler?

    Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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