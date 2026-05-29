Eğriçimen Yaylası baharda sarı papatyalarla renklendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Şaşalağan Boğazı ile Yedigözler'den çıkan su kaynaklarının birleşerek oluşturduğu derenin, etrafındaki çayırlarda kıvrılarak akmasından ismini alan Eğriçimen Yaylası, yaz aylarında ilçe sakinleri kadar şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor.

Doğa tutkunlarının cazibe merkezi yaylada, tahtadan yapılmış yayla evleri de bulunuyor.

Yeşilin tüm tonlarını içinde bulunduran ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen yayla, sarı papatyaların açmasıyla renklendi.

Eğriçimen Yaylası, buz gibi suyu, bol oksijenli havasıyla yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sıcak yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen bölge, diğer mevsimlerde de günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Otel, lokanta, çay evi ve piknik alanlarıyla günübirlik ziyaretçilere hizmet verilen bin 800 metre rakımlı yaylaya gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşların da hayvancılık yaparak geçimini sağladığı yayladaki bahar güzelliği dronla görüntülendi.

Suşehri ilçesinden yaylayı ziyarete gelen Mustafa Demirci, AA muhabirine, Eğriçimen Yaylası'nın bahar ayında farklı renkleri barındırdığını söyledi.

Her bahar mevsiminde yaylayı ziyaret ettiğini belirten Demirci, "Bahar ayında yaylaya gelmek kaçınılmaz oluyor. Çiçekler açıyor, doğal güzellikler harika. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz" dedi.

"HER MEVSİM FARKLI BİR GÜZELLİK OLUYOR"

Yaz dönemlerini yaylada geçiren 17 yaşındaki Gürkan Yıldırım ise bölgenin doğal bir güzellik olduğunu dile getirdi.

Yaylayı çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Kışın kar yağışında gelinlik gibi çok güzel oluyor. Her mevsim farklı bir güzellik oluyor. Yazın orman nedeniyle yayla serin oluyor. İlkbaharda ise her yer çiçek, sular coşmuş durumda" diye konuştu.

Mert Zafer de anneanne ve dedesinin yaz dönemlerinde yaylada yaşaması nedeniyle tatilini burada geçirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Yaylanın doğal ortamıyla ünlü olduğunu vurgulayan Zafer, "Yeşilliği çok seviyorum, yaylanın ortadan geçen deresi de meşhur. Eğriçimen, doğal güzelliğiyle Türkiye'deki ünlü yaylalar arasında yer alıyor. Yaz aylarında yaylaya ziyaretçi sayısı artıyor. Karadeniz'e yakın olmasından dolayı yeşilliği ve havasıyla gerçekten yayla havasını veriyor" ifadesini kullandı.