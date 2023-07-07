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Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Vergi ve harçlara gelen zammın ardından gözler "Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretlerine zam geldi mi ve ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Temmuz 2023 ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretinde son durum...