Ehliyet yenileme için belirlenen tarihin sonuna geliniyor. Eski sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak. Üstelik, şu anda 15 TL'ye yapılan yenileme işlemi, Ağustos ayından itibaren B sınıfı ehliyetler için 7 bin 438 TL olarak güncellenecek. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, gerekli belgeler nedir? İşte, ehliyet yenilemeye dair tüm detaylar...