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        Haberler Gündem Trafik Ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu

        Mersin'de sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 12:26 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:26
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        Ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde bir otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu. Otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

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        #drift
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