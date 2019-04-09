İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda, 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Cengizhan Caddesi üzerinde ehliyetsiz genç bir sürücü ölüme sebebiyet verdi. İddiaya göre Çavuşbaşı’nda bir tamirhanede çalışan 18 yaşındaki Salih Usta, öğle saatlerinde babasının otomobilini alarak Soğuksu’ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra cadde üzerine gelen gencin kullandığı araç, aşırı hız yapması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı.

TEL ÖRGÜLERE ÇARPTI, TAKLA ATTI

İHA'da yer alan habere göre tel örgülere çarpan ancak duramayan araç, takla atarak kaldırımda yürüyen 57 yaşındaki Ziya Kaya’ya çarptıktan sonra yola uçtu. Çarpmanın etkisiyle Kaya ağır yaralanırken, genç sürücü Usta ise hafif şekilde yaralandı. Genç takla atan aracın içerisinden çıkarken, çevredeki vatandaşlar ise kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaptıkları Kaya’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Salih Usta ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.