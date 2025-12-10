Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi konusu ne, ne zaman vizyona girdi?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yeniden ekran yolculuğuna çıkıyor. Cressida Cowell'ın sevilen kitaplarından sinemaya uyarlanan yapım, 2010'da başlayan serüveniyle kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Gerard Butler, Mason Thames ve Nico Parker gibi isimlerin yer aldığı film, hem hikâyesi hem de görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Peki serinin ilk filmi hangi tarihte çekildi, macera nasıl başlıyor ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? İşte merak edilenler...
Fantastik sinemanın en sevilen serilerinden Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 10 Aralık 2025 akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken film tutkunlarının ilgisi yeniden bu büyülü dünyaya yöneldi. Cressida Cowell’ın kaleminden çıkan hikâyeden uyarlanan seri, 2010’da vizyona giren ilk filmle büyük bir başarı yakalamıştı. Gerard Butler’dan Nico Parker’a uzanan güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın konusu ve çekim sürecine dair ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte film hakkında bilinmesi gerekenler...
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN KONUSU NEDİR?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Vikingler ve ejderhalar arasında süregelen düşmanlığa rağmen, genç Hıçkıdık’ın yaralı bir ejderha olan Dişsiz’le kurduğu sıra dışı dostluğu konu alır. Kendi kabilesine ve özellikle babası Stoick’e karşı çıkmak pahasına bu dostluğu sürdürmeye çalışan Hıçkıdık, hem cesaretini hem de önyargıları sorgulayan bir yolculuğa çıkar.
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN SESLENDİRENLER KİMLER?
Mason Thames
Nick Frost
Nico Parker
Gerard Butler
Julian Dennison
Gabriel Howell
Bronwyn James
Harry Trevaldwyn