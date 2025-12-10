Fantastik sinemanın en sevilen serilerinden Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 10 Aralık 2025 akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken film tutkunlarının ilgisi yeniden bu büyülü dünyaya yöneldi. Cressida Cowell’ın kaleminden çıkan hikâyeden uyarlanan seri, 2010’da vizyona giren ilk filmle büyük bir başarı yakalamıştı. Gerard Butler’dan Nico Parker’a uzanan güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın konusu ve çekim sürecine dair ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte film hakkında bilinmesi gerekenler...

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN KONUSU NEDİR?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Vikingler ve ejderhalar arasında süregelen düşmanlığa rağmen, genç Hıçkıdık’ın yaralı bir ejderha olan Dişsiz’le kurduğu sıra dışı dostluğu konu alır. Kendi kabilesine ve özellikle babası Stoick’e karşı çıkmak pahasına bu dostluğu sürdürmeye çalışan Hıçkıdık, hem cesaretini hem de önyargıları sorgulayan bir yolculuğa çıkar.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN SESLENDİRENLER KİMLER?

Mason Thames

Nick Frost

Nico Parker

Gerard Butler

Julian Dennison

Gabriel Howell

Bronwyn James