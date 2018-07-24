YÜKSEK İKRAMİYE İÇİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ BEKLETİN
Emekli ikramiyesi ödenirken, emekli olunan tarihteki ek gösterge dikkate alınıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesini beklemeden, bugün emekli olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ikramiyeleri 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. 3600 ek göstergeye ilişkin yasa emekli oldukları tarihten bir gün sonra çıksa bile emekli ikramiyesindeki artıştan yararlanamayacaklar. Bu nedenle, kapsamdaki kamu görevlilerinin emeklilik dilekçesini vermek için yasayı beklemeleri gerekiyor.
42 YILLIK POLİSİN KAYBI 31 BİN LİRA
HABERTÜRK’ü arayan bir polis memuru, 42 yıllık hizmeti bulunduğunu ve temmuz ayında yaş haddinden emekli olduğunu belirterek, “İkramiyem 3000 ek göstergeden hesaplandı. Bir iki ay farkla 30 bin lira kaybım oldu. Lütfen geriye dönük hesaplama yapılsın” dedi. 42 yıllık hizmeti olan polis memuruna, 3000 ek gösterge üzerinden 141 bin 410 lira emekli ikramiyesi ödendi. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olsaydı, aynı polis memuruna ödenecek ikramiye tutarı 172 bin 617 lira olacaktı.
Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkartılması, her bir hizmet yılı için emekli ikramiyesinde 838 lira artış anlamına geliyor. 2200 ek göstergeye tabi olanların bir yıllık hizmete karşılık gelen emekli ikramiyesi 3 bin 294 lira iken, 3600 ek göstergeye tabi olanlarda 4 bin 131 liraya çıkıyor.
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