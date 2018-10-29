Ekim ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon oranı ile aylık TÜFE ve Üfe oranları belirleniyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi neler?

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aylık enflasyon oranları her ayın 3'ünde saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI SORGULAMA

AA EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Gerek AA beklenti anketi verileri, gerekse de İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyon oranları, göreceli olarak sakinleşen döviz kurlarına bağlı olarak, enflasyonda yükselişin ekimde durabileceğine dair bir umut ışığı veriyor. AA anketine katılan ekonomistlerin ortalama tahmini olarak, bugün TÜİK eğer yüzde 3.46 oranında bir aylık TÜFE enflasyonu açıklar ise, bu durumda TÜFE enflasyonu yüzde 17.90'dan yüzde 21.19'a yükselebilir.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, Ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2,05'ten yüzde 1,99 geriledi. Kasım ve aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,31 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

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