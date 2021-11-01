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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna işaret eden Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi.

Muş, bu kapsamda, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğine dikkati çekerek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ"

İthalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla yüzde 84,3'e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir."

İHRACATTA TARİHİ AYLIK REKOR

2021 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı, İthalat, yüzde 12.97 artarak 22 milyar 270 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 16.33 artarak 43 milyar 77 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,3 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında ihracat; 15 milyar 20 milyon dolar, Şubat 15 milyar 953 milyon dolar, Mart ayında ise 18 milyar 959 milyon dolar, Nisan ayında 18 milyar 760 milyon dolar, Mayıs ayında 16 milyar 466 milyon dolar, Haziran ayında 19 milyar 746 milyon dolar, Temmuz ayında 16 milyar 372 milyon dolar, Ağustos ayında 18 milyar 895 milyon dolar, Eylül ayında 20 milyar 780 milyon dolar ve Ekim ayında ise 20 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı. İlk 10 ayda ihracat yüzde 33,93 artışla 181 milyar 758 milyon dolar oldu. Enerji hariç olarak bakıldığında, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 118,8 seviyesine yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise bu oran % 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 93,3 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise bu oran %85,2 seviyesinde.

SON 12 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT

İhracat bir önceki döneme göre yüzde 28,89 oranında artarak 215 milyar 684 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,92 oranında artarak 259 milyar 101 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 24,42 oranında artarak 474 milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki döneme göre 5,1 puanlık artış ile % 83,2 oldu

EN FAZLA İHRACAT ARA MALLAR GRUBUNDA

2021 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 478 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 920 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 259 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL MOTORLU KARA TAŞITLARI

Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını (2 milyar 317 milyon dolar), “Demir ve çelik” (1 milyar 816 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar” (1 milyar 696 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 692 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 306 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 235 milyon dolar) izledi