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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamEkim ayı ihracat rakamları açıklandı - haberler
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Bakan Pekcan: Bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Ekim ayı ihracatı yüzde 5.6 artış ile 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylüle göre yüzde 8.3 artış sağladık. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87.8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı" dedi

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı - haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu." şeklinde konuştu.

Pekcan, ekimde dış ticaret hacminin 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştığını belirtti.

"TÜRKİYE PANDEMİYİ EN AZ HASARLA ATLATACAK ÜLKELER ARASINDA OLACAK"

Pekcan, "Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir." değerlendirmesinde bulundu

12 AYLIK DÖNEMDE

İhracat bir önceki döneme göre yüzde 7,18 oranında azalarak 167 milyar 288 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,44 oranında artarak 214 milyar 199 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,00 oranında azalarak 381 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78.1 oldu.

2020 yılı Ekim ayında; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 958 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 238 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 15 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İTHALAT HAM MADDE GRUBUNDA YAPILDI

2020 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (13 milyar 731 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 585 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 392 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İHRACAT MOTORLU KARA TAŞITLARINDA

2020 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 547 milyon dolar),“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 681 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (979 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 620 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 495 milyon dolar) ve Irak (966 milyon dolar) izlemektedir.

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