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        Haberler Magazin Ekin Koç, 'Barış Manço' filmi çekimi öncesi Lale Manço ile buluştu - Magazin haberleri

        Ekin Koç ile Lale Manço bir arada

        Oyuncu Ekin Koç, kısa süre sonra çekimlerine başlanacak olan 'Barış Manço' filmi öncesinde Lale Manço ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:34
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        1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak. Merhum sanatçıyı canlandıracak olan Ekin Koç, kısa süre sonra çekimlerine başlanacak olan 'Barış Manço' filmi öncesinde Lale Manço ile buluştu.

        Ekin Koç, çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        "BİRAZ KORKUYORUM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Ekin Koç, geçtiğimiz aylarda projeyle ilgili "Hazırlığa şimdiden başladık, büyük bir iş olacak, heyecanlıyım. Beklentiler var, o yüzden biraz korkuyorum. Kolay bir şey değil, hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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        "RİSK ALMAYI TERCİH EDİYORUM"

        Ekin Koç, daha sonra büyük bir projede yer almanın kendisine nasıl bir sorumluluk yüklediği sorusuna şu yanıtı vermişti: Beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman bu riski almayı tercih ediyorum, kaçırmak istemiyorum. Elimden geleni yaparsam vicdanım rahat olacak diye düşünüyorum. O yüzden, beklenti büyük diye bu projeyi reddedemezdim; beni böyle heyecanlandıran projeler her zaman çıkmıyor.

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        Ekin Koç, ayrıca Barış Manço'nun ailesinden de fikir aldığını söylemişti.

        #Ekin Koç
        #Barış Manço
        #lale manço
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