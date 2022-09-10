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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi!

Ekin Türkmen-Okan Can Yantır çifti, önceki gün ilk kez Emirgan'da objektiflere yansıdı. Yantır ile birlikteliğini doğrulayan ünlü oyuncu, "İlişkimiz yeni başladı. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum" açıklamasını yaptı

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  • Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Okan Can Yantır ile Emirgan'daki bir kafede görüntülendi. Birlikte yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
  • Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ YENİ BAŞLADI"

    Türkmen, muhabirlerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum" yanıtını vererek, ilk kez aşkı doğruladı.
  • Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

    "İNANDIĞIM BİR İŞTE YER ALMAK İSTİYORUM"

    Gazetecilerin, "Yeni sezonda neler yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Güzel bir iş gelmesini bekliyorum. Birçok teklif geliyor ama bildiğiniz gibi çok kısa sürüyor projeler. Bundan dolayı çok dikkat ediyorum. İçime sinen ve inandığım bir işte yer almak istiyorum" açıklamasını yaptı.
  • Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

    Okan Can Yantır, daha önce oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile birliktelik yaşamış ve bir dönem de adı şarkıcı Sıla ile aşk dedikodularına karışmıştı.
  • Ekin Türkmen-Okan Can Yantır aşkı belgelendi! - Magazin haberleri

    "FORMUMA DİKKAT EDİYORUM"

    Öte yandan Ekin Türkmen, daha önce yaptığı bir açıklamasında ketojenik diyet uyguladığını söylemişti. Türkmen, konuyla ilgili, "Formuma dikkat ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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