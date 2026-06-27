Ekiplerin aramasıyla kayıp iki kişi Karakent mevkisinde sağ bulundu
Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan biri kadın 2 kişi, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Burdur Valiliği, ilk belirlemelere göre iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı
Burdur Gölü’nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan biri kadın 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.
Olay, Burdur Gölü’nün İlyas köyü kıyısında meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında kanoyla göle açılan biri üniversite öğrencisi 2 kişiden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
EKİPLER GÖLDE ARAMA BAŞLATTI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarında gece görüş özellikli dron da kullanıldı. Ekiplerin gölde yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp kişilere akşam saatlerinde Karakent mevkisinde ulaşıldı.
VALİLİKTEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI
Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Burdur Gölü’nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkisinde sağ olarak bulunmuştur” denildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.