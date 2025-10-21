Eklectric Duo İstanbul'a geliyor

Klasik müzik dünyasından iki olağanüstü yeteneğin buluşmasıyla doğan Eklectric Duo, BKM Organizasyonu ile 8 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da müzikseverlerle bir araya gelecek. İtalyan müzisyenler Alberto Casadei ve Elisa Tomellini tarafından kurulan ikili, sanatlarını müzik türlerinin geleneksel sınırlarını aşan elektrikli bir tınıyla birleştiriyor.

Eklectric Duo, büyüleyici sesler ve ritmik enerjinin etkileyici karışımıyla dinleyicileri farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Barok dönemden pop ve rock müziğe kadar uzanan geniş repertuvarlarıyla klasik müziğe çağdaş bir enerji ve yeni bir bakış kazandırıyorlar. Virtüöz çellist Alberto Casadei tarafından hazırlanan özgün aranjmanlarda Pedalboard çoklu efektli elektrikli çello, piyano ve elektronik öğeler bir araya geliyor.

Performanslarında film müziği, tango, pop ve rock unsurlarını kusursuz biçimde harmanlayan ikili, müzikte yenilikçi bir anlatım dili yaratıyor. Avrupa’da eleştirmenler tarafından “büyüleyici seslerin vahşi bir ritimle kurduğu etkileyici karışım” olarak tanımlanan Eklectric Duo, prestijli konser serilerinde sıkça yer alıyor. Klasik müziğin sınırlarını aşan yaklaşımlarıyla uluslararası alanda beğeni toplayan grup, yenilikçi aranjmanlarıyla sevilen eserlere yeni bir soluk getiriyor.Sahnedeki enerjileriyle benzersiz bir müzikal deneyim yaratan ikili, duyulmamışın büyüsünü yansıtan cesur bir füzyonun temsilcisi.