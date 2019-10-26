Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Ekmeğe çikolata sürme tartışmasında ağabeyin yumruk attığı kardeşi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da ağabeyinden çikolata tartışması yüzünden yumruk yiyen 12 yaşındaki Sude Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı ağabey gözaltına alındı

Afyonkarahisar

Dörtyol Mahallesi 2088 Sokak'ta meydana geldi. Yaşadıkları evin mutfağında O.A., (21) ile kız kardeşi Sude Naz Atalay (12) arasında ekmeğe çikolata sürmek konusunda tartışmaya çıktı.

Tartışma kısa sürede kardeşler arasında kavgaya dönüştü. Daha sonra Sude Naz, ağabeyi O.A.’ya vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Kız kardeşine sinirlenen ağabey küçük kardeşine 2-3 defa yumruk attı. Ardından ağlamaya başlayan Sude Naz, odasına giderek kapısını kilitledi. Kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı.

Ardından odaya gelen anneleri yatağın üzerinde baygın vaziyette yatan Sude Naz’ı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler küçük Sude Naz’ı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirdi. Sude Naz Atalay tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri abi O.A.’yı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sude Naz Atalay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan O.A.’nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK burs başvuru sonuçları: Sayılı günler kaldı! 2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMKYK burs başvuru sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak
Savaş gemisiyle koruma! Tam o noktada peşlerindeydi
GÜNDEMSavaş gemisiyle koruma! Tam o noktada peşlerindeydi
İstanbul'da korkutan görüntü! 2 baraj devre dışı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da korkutan görüntü! 2 baraj devre dışı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlemezlerse temizleriz- HABERLER
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlemezlerse temizleriz
Son dakika... MSB: PKK/YPG'lı teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmiştir
GÜNDEMMSB: Gerekli karşılık verildi
Barış Bektaş'ı öldürenler ne ceza alacak?
GÜNDEM"Kasten öldürmekten yargılanmalı"
Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
GÜNDEMAlkışlanacak hareket!
Küçükçekmece'nin ağzı bir kilometre açılacak
GÜNDEMKüçükçekmece'nin ağzı bir kilometre açılacak
Üniversiteli gencin feci ölümü! Karnındaki çipe rağmen yaptı
GÜNDEMÜniversiteli gencin feci ölümü! Karnındaki çipe ...
Son dakika... CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İstanbul'da yaşayanlar doğayla kucaklaşmalı"
GÜNDEM"İstanbul'da yaşayanlar doğayla kucaklaşmalı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X