10 yıl önce Türklere ait yurtdışında 500 olan mağaza sayısı 2018 sonunda 4.500’e yükseldi. Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracat artışı bu yolla desteklendi. İthalatı çıkıldıktan sonra net bazda en çok ihracat yapan sektör olmaya yurtdışına açılımın katkısı büyük oldu.

-Yurtiçi talepte durgunlaşma ile özelinde perakende sektöründe yaşanmakta olan konsolidasyon süreci, hazır giyimcileri yurtdışına yöneltiyor. Tıpkı inşaatçılar gibi.

CİRONUN ÜÇTE İKİSİ YURTDIŞINDAN OLACAK

Yurtdışında en çok mağaza açan ve bu işe öncülük edenlerden biri D’S Damat, Tween ve Premium Damat markalarıyla Orka Holding. Bir grup gazeteciyle Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve dış operasyonları yöneten Osman Arar’la bir araya geldik. Aldığımız bilgiler bizi de şaşırttı. Şöyle özetlemek mümkün:

-Türk markalarının yurtdışında mağaza açması bir sinerji doğurdu ve Türk malı, markası oluşturmaya başladı. 10 yıl önce Türk markası denildiğinde anlatılmak durumundayken şimdi beğeni ile karşılanmaya başladı.

-Orka Grup’un satışlarının yüzde 35’i yurtdışından geliyor. Halen 70 ülkede 1.000 satış noktasında faaliyetleri sürüyor. Yurtdışı satışların cirodaki payı bu yıl yüzde 50’ye çıkacak.

-Bunun için yurtdışı mağaza sayısını 2019’da 180’den 225’e çıkartacak ve yurtiçi mağaza sayısı ile eşitleyecek. Mağaza açılacak yerlerden biri de Ermenistan’ın başkenti Erivan. Erivan’daki 3.mağaza olacak. 6 mağaza da Azerbaycan’da açıldı.

İTALYA’DA İLK ÜÇE GİRECEĞİZ

-2023 hedefi ise yurtdışında 1.000 ve yurtiçinde 500 mağazaya ulaşmak. Yurdışı mağaza sayısı yurtiçinin iki katına çıkacak. 2023 hedefi ise 3.5 milyar liralık ciroya ulaşmak. Yurtdışı cironun da yurtiçinin iki katı düzeyinde olması amaçlanıyor.

-Yine aynı yıl online satışların ciro içindeki payının yüzde 25’e çıkması hedefleniyor.

-Ciro her yıl yüzde 30 büyüyecek. Geçen yıl yapılan yatırım 80 milyon. Bu yıl ki ana hedef İtalya’da büyümek olacak. Çok yakında Roma ve Floransa ile bu ülkedeki satış noktası sayısı 30’a çıkacak. Nihai hedef ise 100 satış noktasında olmak. Dünya modasının başkenti Milano’da ise showroom açıldı.

-Süleyman Orakçıoğlu “İtalya’da hazır giyimde liderlerden biri biz olacağız. Zaten girdiğimiz ülkelerde ya pazar lideri olacağız ya da ilk üçe gireceğiz. İlk üçte olamayacağımız ülkede de olmayacağız” dedi.