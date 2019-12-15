Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Kethevoama),Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 73 Furkan Çil),Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 86 Cenk Güvenç)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk. 70 Çekdar Orhan),Tolga Ünlü (Dk. 55 Alperen Babacan),Burhan Eşer (Dk. 85 Ergin Keleş),Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk
Kırmızıkart: Dk. 82 Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hodzic, Dk. 27 Otoo, Dk. 84 Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 39 Rotman, Dk. 73 Bjarnason, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)
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