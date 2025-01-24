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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) sonrası yapılan açıklamada, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:14
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        EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon açıklaması
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        Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        ENFLASYON AÇIKLAMASI

        Toplantı sonrası yapılan açıklamada,"Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY)’ne ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir.

        Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır.

        Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." denildi

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