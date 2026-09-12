2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Genelgesi yayımlandı

2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla makroekonomik istikrarın korunması, üretimin artırılması ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi doğrultusunda 2024-2028 döneminde On İkinci Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtildi.

Genelgede, bu dönemin temel hedefi olan sürdürülebilir büyümenin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi, enflasyonun düşürülerek fiyat istikrarının korunması, yurt içi tasarrufların artırılması, cari işlemler açığının azaltılması, kamu mali dengeleri ile mali disiplinin daha da güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer alacağı vurgulandı. Bu adımlarla makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Söz konusu hedef ve öncelikler doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların, gelecek döneme yönelik politikalara azami katkı sağlayacak şekilde tahsis edilmesi ve verimli kullanılması temel ilke olarak belirlendi.

Kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf sağlanırken, kalkınma potansiyelini destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği bildirildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları ile ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa sürede ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

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"TASARRUF TEDBİRLERİ" VURGUSU

2027 Yılı Kamu Yatırım Programı hazırlıklarında, On İkinci Kalkınma Planı ile bu doğrultuda hazırlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı belirtildi. OVP ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da dikkate alınacağı kaydedildi.

Genelgede, proje bazındaki ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projeler arasından en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği vurgulandı.

Genelgede konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

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"Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Bütün kuruluşların 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı hazırlıklarının bundan sonraki aşamalarında belirtilen hususların yanı sıra "2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde yer alan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları gerektiği bildirildi.

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Kuruluşların, belirlenen tavanlar içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 17 Haziran 2026 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu doğrultusunda ilettikleri yatırım tekliflerinde proje bazında değişiklik önerileri bulunması halinde, bunları Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla ivedilikle Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri gerektiği belirtildi.

Genelgenin ekinde "2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ile yatırım tavanlarına ilişkin tablolara da yer verildi.